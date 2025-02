Iachini a Repubblica: “Anche per me fu dura, servono i risultati”

Beppe Iachini in panchina dà le indicazioni ai suoi calciatori - foto ANSA - StadioNews.it

“Missione impossibile? No. Il Palermo in queste ultime dodici gare può rientrare in corsa e ribaltare la situazione, cioè entrare nei playoff e diventare la squadra da battere”. Ha ancora speranza Beppe Iachini, intervistato da Repubblica sul recente cammino del Palermo e sulla possibilità di disputare gli spareggi.

L’ex tecnico della promozione in A nel 2013 ha spiegato che “a volte capita di lavorare in periodi difficili. Anche quando arrivai io a ottobre il clima era sicuramente pesante e trovai la formazione tredicesima. C’era la contestazione e ben pochi andavano allo stadio. È servita applicazione intensa da parte di tutti per compiere la scalata e rimontare”.

Poi, il l’opinione sulle critiche a Dionisi e sul riportare amore nell’ambiente. “Il sale per farcela, però, l’arma di un allenatore, sono sempre e solo i risultati. Non si scappa. Palermo ha un organico con ottime potenzialità e una società forte alle spalle. C’è tutto l’occorrente. È stato fatto un mercato di spessore anche a gennaio: Pohjanpalo è l’attaccante che può fare la differenza, l’applauso ricevuto è il segnale di come sia stato accolto; Audero è di categoria superiore, Magnani un ottimo difensore”.





“Ora sta alla squadra essere determinante in campo. Io di promozioni ne ho fatte quattro, tutte belle. Però ricordare Palermo è un qualcosa di unico. Qui sono stato anche giocatore ed è rimasto un grandissimo feeling”, l’affetto dell’ex tecnico.