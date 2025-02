Fischi a Pescara, Baldini: “Meritati, ma basta poco per i playoff. I problemi vanno risolti da uomini”

Clima di contestazione non soltanto a Palermo ma anche a Pescara, dove la squadra è stata fischiata dopo la sconfitta subìta in casa contro l’Ascoli. Silvio Baldini accetta il verdetto del suo “popolo”.

“I fischi sono meritati ed è giusto che i tifosi abbiano criticato la prestazione contro i bianconeri – dice Baldini -. L’unica cosa positiva è che con 47 punti basta qualche punticino in più e possiamo fare i play off”.

“Dobbiamo essere bravi a non piangerci addosso e guardarci allo specchio pensando di fare più punti possibili in queste undici partite che mancano. I problemi vanno affrontati e risolti da uomini, le scuse non servono a niente”, conclude.