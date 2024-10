Iachini a Repubblica: “Il Palermo può farcela, ma serve personalità ed empatia”

“Palermo tra le sue mura stenta? Situazione complessa, forse bisognerebbe viverla dall’interno per capirne bene le motivazioni. Sicuramente a Palermo c’è moltissima pressione, è una piazza che richiede tanto. Chi indossa quella maglia sa che ci sono grandi aspettative che poi vanno confermate durante il campionato”.

Lo ha detto Beppe Iachini in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Secondo il tecnico che ottenne la promozione record con i rosa nel 2013-14, oltre a “un alto livello tecnico serve un input caratteriale. Ma anche personalità e spirito. Perché questa è una città che pretende molto. In fondo, ha una storia scolpita negli annali del calcio”.

“È necessaria un’empatia immediata tra tutte le parti coinvolte. Il Palermo ha le carte in regola per potercela fare. L’organico è stato ulteriormente rafforzato e c’è anche un ottimo allenatore come Dionisi. Insomma, le componenti per far bene sono sul piatto”.

Poi, la cavalcata trionfale del 2013. “Trovai calciatori da subito disponibili al 100%. Iniziammo bene il percorso e, strada facendo, valorizzammo anche parecchi ragazzi poi diventati nel panorama calcistico importanti come Dybala, Vazquez e Belotti”:

“Belotti, infatti, era un giovane dell’Albinoleffe. Dybala un semplice ragazzino che aveva calcato i campi della B argentina, ancora in cerca della sua collocazione. Uno come Vazquez era addirittura fuori rosa. A gennaio lo feci reintegrare immediatamente”, conclude.