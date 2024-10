Manchester City, vinta la battaglia contro la Premier League sugli sponsor: “Regole scorrette”

Una boccata d’aria per il Manchester City che si aggiudica un capitolo, il primo, della battaglia legale contro la Premier League attraverso la sentenza di un tribunale indipendente che ha “definito scorrette le norme sugli sponsor“.

Lo riporta l’edizione odierna del Giornale di Sicilia che spiega come questa vittoria dei Citizens sia fondamentale in vista del processo che li vede imputati per 115 infrazioni del Fair Play Finanziario.

Secondo l’accusa della Premier, determinati accordi di sponsorizzazioni (bloccati poi dalla Lega) erano ritenuti sospetti perché facenti riferimento a società del padrone del City, ossia Mansour, e sarebbero serviti a gonfiare i fatturati in maniera fittizia.