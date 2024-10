GdS – “I gol scomparsi e tanta panchina, Brunori non è più la star del Palermo”

“Da elemento imprescindibile ad alternativa e quasi oggetto misterioso. Curiosa e alquanto particolare è la parabola discendente di Mattei Brunori con la maglia del Palermo“.

Lo scrive il Giornale di Sicilia nella sua edizione odierna in cui analizza la situazione del bomber, nel suo momento peggiore da quanto veste il rosanero. Già in estate c’è stato un momento incerto in cui “non si sapeva se da un momento all’altro la sua avventura in rosanero sarebbe finita”, si legge.

Il rapporto con la piazza però è stato ricucito ma non si sarebbe ancora tradotto in campo. Nelle passate stagioni Brunori è stata la star assoluta: quasi sempre titolare. Adesso solo quattro volte è partito dall’inizio, giocando complessivamente 365 minuti e con una sola rete all’attivo.