Marino: “Il Palermo deve trovare ritmo, ma ha le carte in regola. Su Corini alla Cremonese…”

“Pisa e Spezia sono le rivelazioni“. Questa l’opinione di Pasquale Marino, che analizza la serie B in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

Il tecnico si sofferma anche sul Palermo che “alterna e ancora non ha trovato i ritmi giusti ma ha tutte le carte in regola per risalire. Come la Sampdoria. Anche il Bari in avanti ha giocatori importanti”.

Infine, l’opinione su Corini in procinto di sedere sulla panchina della Cremonese. “Ha fatto un buon percorso a Palermo. Stroppa è un ottimo tecnico ma la partenza non è stata delle migliori. Corini è comunque una garanzia”.