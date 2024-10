Balotelli, possibile il ritorno in Serie A: è l’idea del Torino per sostituire Zapata

Mario Balotelli potrebbe realizzare il suo sogno di tornare a giocare in Italia e soprattutto in Serie A. Il Torino corre ai ripari dopo aver perso Zapata per un grave infortunio e sonda l’attaccante in cerca di riscatto.

Balotelli è reduce dall’esperienza in Turchia all’Adana Demispor (17 gare, 7 gol) e nei giorni scorsi aveva ribadito la volontà di tornare in Italia, senza disdegnare l’opzione Palermo.

“La B? Ho Palermo nel cuore, lì farei fatica a dir di no, sono sincero. Non ho avuto contatti col Palermo”, aveva detto il 34ennenelle idee dei granata.