Iachini sull’Ascoli: “Sono un tifoso, cambiare tre allenatori non è un bel segno”

Giuseppe Iachini, ex allenatore del Palermo, ha commentato a Youtvrs.it la situazione dell’Ascoli, sua ex squadra da calciatore. I bianconeri stanno attraversando una stagione complicata: attualmente, l’Ascoli si trova al tredicesimo posto in classifica a quota 30 punti.

“Purtroppo per noi tifosi e simpatizzanti non è un’annata positiva – ha ammesso – . L’Ascoli questa categoria non l’ha vissuta spesso negli anni in cui giocavo io, abbiamo fatto qualche campionato in B e lo abbiamo anche vinto ma ora la realtà è questa. Bisogna lavorare tanto per cercare di uscire da questa situazione e far tornare la squadra della nostra città ai vertici”.

“Tre cambi di allenatore non sono un bel segno, significa che ci sono problemi a livello di squadra, di risultati. Ascoli è una piazza che chiede tanto, c’è pressione e non è facile onorare sempre il blasone della squadra. Sono convinto, però, che la squadra possa uscire da questa situazione”.





