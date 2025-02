Palermo, gli ultras: “Dionisi, anche noi lo vogliamo… Te ne devi andare” / FOTO

Anche gli ultras si schierano apertamente per l’esonero di Dionisi: il giorno dopo la partita pareggiata contro il Mantova è stato affisso uno striscione al “Renzo Barbera” firmato dalla CNI (Curva Nord Inferiore) che lascia spazio a poche interpretazioni.

“Dionisi anche noi lo vogliamo… Te ne devi andare“. Il gioco di parole degli ultras deriva dal famoso discorso pronunciato dal tecnico rosanero in uno dei primi allenamenti a porte aperte disputati allo stadio, in cui prese la parola e chiese ai tifosi: “Voi lo volete? Anche noi lo vogliamo, lo vogliamo tutti“.

Il palese riferimento del tecnico era al raggiungimento della Serie A, un obiettivo che, se si parla delle prime due piazze, è sfumato sin da subito per i rosanero.





Lo scollamento quasi definitivo tra i tifosi e Dionisi è arrivato proprio contro il Mantova: la contestazione per l’allenatore è stata ad personam, soprattutto per il cambio Vasic – Pohjanpalo. I cori sono partiti in maniera spontanea dallo stadio e non dal tifo organizzato, a fine partita la squadra seppur timidamente è stata applaudita, mentre Dionisi è stato ricoperto di fischi.

