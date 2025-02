Frosinone, esonerato Leandro Greco: fatale la sconfitta con la Reggiana

Leandro Greco non è più l’allenatore del Frosinone. Per il tecnico italiano, fatale il diciannovesimo posto in classifica e gli ultimi risultati ottenuti. Il Frosinone manca la vittoria dal 26 dicembre scorso contro la Salernitana, poi i ciociari hanno ottenuto solo tre punti in sette partite.

Il Frosinone prende questa decisione per provare a evitare il crollo e retrocedere in Serie C, cercando di invertire la rotta e di ripartire subito, proprio contro la Salernitana. Da segnalare che, all’andata contro la Reggiana, dopo la partita Vincenzo Vivarini fu esonerato, il ritorno contro gli emiliani è costato caro a Greco. Come sostituto, il Frosinone valuta due profili: Paolo Bianco, ex allenatore del Modena, e quello di un ex Palermo, Davide Ballardini.

IL COMUNICATO

Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Leandro Greco dalla guida tecnica della prima squadra. Il club giallazzurro ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il suo futuro professionale.





