Il capo degli arbitri: “Non siamo soddisfatti. Sì a modifiche del protocollo Var”

Antonio Zappi, presidente dell’AIA, è intervenuto durante la conferenza stampa per il premio Enzo Bearzot, tenutasi nella sala stampa Paolo Rossi della FIGC, e ha commentato le polemiche nate dopo le ultime deludenti prestazioni degli arbitri, tra Serie A e B.

“Non siamo soddisfatti, qualche problema c’è stato e non possiamo negarlo – afferma – . L’arbitro non può che applicare il protocollo dell’Ifab, è questo istituto che modifica gli strumenti protocollari e se deciderà di aggiornarli per garantire la regolarità del calcio noi lo faremo volentieri“.

“Dal nostro punto di vista c’è una grande apertura – continua – . In collaborazione dell’Ifab nei giorni scorsi si è avviata una sperimentazione sull’ostruzionismo e le perdite di tempo dei portieri. Noi siamo tendenzialmente favorevoli a tutto ciò che è sperimentazione. Anche sul Var a chiamata, da parte nostra c’è grande apertura ma tutto dipende dall’Ifab. Un dirigente degli arbitri deve avere il coraggio di difendere anche quello che all’apparenza è indifendibile. Non sempre ciò che la stampa immagina è condiviso dagli arbitri”.





