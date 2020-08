Il Padova riparte da Andrea Mandorlini. Il club veneto ha annunciato la conferma in panchina e il prolungamento dell’allenatore ex Verona e Cremonese per un’altra stagione con anche l’opzione di rinnovo per la stagione successiva. Dopo essere subentrato a Pellegrino nel dicembre 2006 e a Sullo nel gennaio 2020, sarà la prima stagione della carriera in cui Mandorlini allenerà il Padova sin dall’inizio.

“In questi mesi il mister si è confermato tecnico di valore e ottima persona, siamo più che soddisfatti di poterlo avere con noi. – ha dichiarato il Presidente Daniele Boscolo Meneguolo – Ci aspetta una stagione impegnativa, ma siamo convinti che con il suo apporto, operando in continuità, si possa costruire passo dopo passo una squadra competitiva. Mi piacerebbe che questo Padova portasse in campo orgoglio, dignità e appartenenza, tre concetti cari al nostro ex presidente Bergamin. La storia del Padova è una storia fatta di persone che come lui, come Puggina e come la nostra “colonna portante” Fernando Zanetto, hanno lavorato con passione e dedizione per i colori della città che amiamo”.





Mandorlini ha dichiarato: “Ringrazio la Società che ha scelto di dare seguito al lavoro svolto in questi primi sei mesi. Nella prima conferenza di gennaio avevo detto di voler restituire qualcosa a questa piazza, ma il tempo per lavorare non è stato molto. Abbiamo vissuto un campionato molto particolare, ora abbiamo la possibilità di portare avanti il nostro progetto tecnico e questo mi rende felice”.

