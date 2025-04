Il Palermo apre le porte del centro sportivo di Torretta: tutte le info

Il Palermo sta preparando una giornata speciale per celebrare una data indelebile nella propria storia: domenica 7 aprile è stato il primo anniversario dall’inaugurazione del Palermo City Football Academy, il primo centro sportivo di proprietà del Club in 124 anni di attività. Per festeggiare l’occasione, il Palermo aprirà le porte della struttura di Torretta ai tifosi rosanero.

Sabato 12 aprile, infatti, il Palermo organizzerà il “Torretta Day”: un tour guidato all’interno del CFA, che permetterà di visitare gli spazi riservati alla Prima Squadra e solitamente chiusi al pubblico. I partecipanti potranno esplorare la Club House, il Main Building, gli spogliatoi, la palestra e i campi di allenamento.

L’evento sarà gratuito e riservato ai tifosi che avranno completato la procedura di riscatto online su Vivaticket, ottenendo il relativo titolo d’accesso. Il Palermo metterà a disposizione nove slot orari per partecipare al tour: 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 15.00, 15.45, 16.30 e 17.15.





Considerato il numero limitato di posti per ogni fascia oraria, il Palermo garantirà una fase di prelazione riservata agli abbonati, attiva dalle ore 12.00 di martedì 8 aprile fino alle ore 23.59 di mercoledì 9 aprile. L’eventuale disponibilità residua sarà aperta a tutti a partire dalle ore 10.00 di giovedì 10 aprile fino alle ore 23.59 di venerdì 11 aprile.

Ogni abbonato potrà riscattare un biglietto per sé e per un accompagnatore (anche non abbonato in fase di prelazione), selezionando la tariffa “omaggio abbonati” e inserendo il codice corrispondente al proprio abbonamento, come segue:

Per chi ha acquistato l’abbonamento nei punti vendita (tessera tradizionale), sarà necessario inserire il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre riportato alla voce “Sig. Fiscale”);

Per chi ha acquistato l’abbonamento online (documento digitale), il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (presente alla voce “S.F.”);

Per chi ha caricato l’abbonamento sulla fidelity card Siamo Aquile, sarà necessario utilizzare il numero della carta (codice numerico di 12 cifre che inizia per “106”).

Il Palermo raccomanda a tutti i partecipanti di presentarsi al centro sportivo con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario riportato sul biglietto, in quanto l’evento inizierà puntualmente e non sarà possibile effettuare cambi di orario. La partecipazione al “Torretta Day” sarà vincolata al possesso del titolo d’accesso, che dovrà essere esibito anche in formato digitale. Non sarà consentito l’ingresso a chi ne sarà sprovvisto, indipendentemente dall’età.

Inoltre, il Palermo offrirà ai partecipanti uno sconto del 20% valido negli store ufficiali dello stadio e dell’aeroporto (escluso online), utilizzabile entro sabato 19 aprile. Per beneficiare dello sconto sarà necessario esibire il badge ricevuto durante l’accreditamento al Centro Sportivo.

