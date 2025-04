Bari, Favilli: “Col Palermo è una partita importante, vogliamo i playoff”

Andrea Favilli, attaccante del Bari, è stato intervistato per RadioBari e ha parlato della prossima sfida, che vede la squadra di Longo affrontare il Palermo. La gara è in programma venerdì 11 aprile alle 20.30.

“Venerdì contro il Palermo ci attende una partita molto importante per il nostro obiettivo che è entrare nei playoff. In caso di vittoria ci porteremo vicini a loro – afferma – . Pari col Catanzaro? Si era messa male, ma nella mia testa c’era solo l’idea di pareggiare e per fortuna ci siamo riusciti”.

Sul momento personale, dice: “Ho avuto tanti infortuni in pochi anni derivati dalla rottura del crociato. L’aspetto fisico lo ritrovi, ma ti mina l’autostima anche perché poi giochi poco e non sei più te stesso, perdi confidenza con il gol. C’è stato un momento in cui speravo di avere più minutaggio, ero in fiducia e venivo da buone prestazioni, ma quando qualcuno non viene preso in causa vuol dire che deve dimostrare qualcosa in allenamento”.





