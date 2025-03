Il Palermo C5 vince ancora: schiacciante 8 – 0 all’Isola C5

Il Palermo Calcio a 5 dilaga contro l’Isola C5, imponendosi con un perentorio 8-0 al “Pala Don Bosco” e continuando a vincere e convincere. Grazie a questa larga vittoria, la squadra del tecnico Rizzo conferma il secondo posto in classifica, portandosi ad un solo punto dall’Athletic Palermo, capolista.

I rosanero partono forte e, dopo due occasioni di Musso, trovano il vantaggio con Romano. Il primo tempo è un dominio assoluto del Palermo, che va negli spogliatoi con un comodo vantaggio di tre reti. Nella seconda frazione, continua la festa rosanero: Miranda segna il poker con una fucilata, Bonanno firma la quinta rete, e poi Biondo, Romano con la doppietta e Comandatore mettono il punto esclamativo su una vittoria schiacciante e convincente.

Nel prossimo turno, i ragazzi di Rizzo affronteranno proprio l’Athletic Palermo in una gara decisiva per la promozione. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 22 marzo alle ore 17:00.





