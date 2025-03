Pavone (ds Trapani): “La squadra ha ansia, le proveremo tutte per raggiungere i playoff”

Giuseppe Pavone, direttore sportivo del Trapani, ha commentato la sconfitta per 1-2 subita tra le mura amiche contro il Giugliano, nella gara valida per la 32esima giornata del Girone C di Serie C.

“Finché la matematica non ci condannerà, cercheremo in tutti i modi di raggiungere i playoff – ha detto Pavone -. La squadra ha ansia, paura di fare gioco, c’è mancanza di spensieratezza, come se fossimo attanagliati da tanti pensieri. Probabilmente soffriamo anche la pressione di dover vincere e arrivare ai playoff. Credo che questa squadra possa fare molto di più.”

Nel prossimo turno, il Trapani affronterà in trasferta la Cavese, reduce da sei risultati utili consecutivi. I granata sono obbligati a portare a casa i tre punti per superare in classifica proprio i campani e continuare a credere nel raggiungimento dei playoff, obiettivo complicato dalla rimozione dei punti ottenuti contro Taranto e Turris, escluse dal campionato.





