Iachini: “Palermo pagina importante della mia vita. Futuro? Si vedrà”

Beppe Iachini commenta la situazione del Palermo. Intervenuto alla Palermo Football Conference, l’allenatore, al momento libero, ha parlato del momento del club rosanero. Iachini figura tra i possibili nomi di coloro i quali potrebbero sostituire Dionisi.

“Sono stato contattato da squadre di Serie A e B ma non si sono verificate le combinazioni giuste. Adesso mi sono aggiornato e ho studiato, quando arriverà la chiamata giusta mi farò trovare pronto. Palermo resterà sempre nel mio cuore, una pagina importante della mia vita sia da calciatore che da allenatore. Qui mi trovo a casa, il futuro si vedrà“.

Ha senso cambiare allenatore? Iachini non si esprime: “Questa non è una domanda alla quale posso rispondere, bisogna conoscere le situazioni interne, le vicissitudini. So solo che il Palermo è un’ottima squadra con una società forte che vuole fare grandi cose. Ci sono tutti i presupposti per poter far bene“.





“La Serie B è un campionato difficile – afferma -, molte squadre stanno lottando sia nelle zone alte che nelle zone basse. La classifica è molto corta, ai miei tempi c’erano sei squadre ai playoff, adesso ce ne sono otto. Inoltre c’erano solamente tre cambi, abbiamo fatto una grandissima rimonta dal tredicesimo fino al primo posto”.

“Al tifoso del Palermo direi di non mollare, di continuare a tifare – esordisce il tecnico -. Il tifoso rosanero è appassionato, sempre vicino alla squadra, ancora i giochi sono aperti”.

