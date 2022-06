MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo del futuro fra contratti in scadenza e giocatori a fine prestito. Pochi elementi nella rosa di Baldini, che come ha detto Mirri “sarà l’unica certezza della prossima stagione”, sono sicuri di rimanere anche in Serie B: a fine giugno, fra poco più di due settimane, sette giocatori non saranno più legati al club rosanero; mentre terminerà il prestito di altri quattro calciatori.

Il reparto più in dubbio è l’attacco, dove tre dei quattro titolari di Baldini non sono certi di rimanere. Per Brunori finirà a breve l’anno di prestito a Palermo: l’attaccante tornerà alla Juventus, anche se la dirigenza rosanero proverà a trattenerlo per la B. Poi, ci sono gli esterni Floriano e Valente, entrambi in scadenza di contratto. Non è certa neanche la permanenza di Soleri, in prestito dal Padova, che però può essere riscattato. Davanti, dunque, rimangono Luperini (fino all’anno prossimo) e Fella, che resterà dopo la promozione in Serie B.

Il rinnovo dopo il salto di categoria è scattato anche per Dall’Oglio. E, visti anche gli altri contratti, la situazione in mezzo al campo è decisamente più tranquilla: De Rose è legato al Palermo fino al 2023, mentre per Damiani, arrivato in prestito dall’Empoli, è previsto anche il riscatto. In scadenza, invece, c’è Odjer.

Fra porta e difesa, i principali dubbi riguardano i due centrali, dato che Lancini e Marconi sono in scadenza. Stessa situazione per Accardi e Pelagotti. Al contrario, Buttaro e Massolo – che si sono guadagnati la titolarità – hanno un contratto col Palermo rispettivamente fino al 2023 e al 2025. Perrotta, infine, tornerà a Bari dopo un anno di prestito.

LA LISTA

Massolo: scadenza 2023

Pelagotti: scadenza 2022

Accardi: scadenza 2022

Buttaro: scadenza 2025

Crivello: scadenza 2024

Doda: scadenza 2024

Giron: scadenza 2023

Lancini: scadenza 2022

Marconi: scadenza 2022

Marong: scadenza 2024

Perrotta: prestito secco fino a giugno 2022 (Bari)

Somma: scadenza 2023

Dall’Oglio: rinnovo dopo la promozione

Damiani: prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2022 (Empoli)

De Rose: scadenza 2023

Luperini: scadenza 2023

Odjer: scadenza 2022

Brunori: prestito secco fino a giugno 2022 (Juventus)

Felici: prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2023 (Lecce)

Fella: rinnovo dopo la promozione, scadenza 2025

Floriano: scadenza 2022

Silipo: scadenza 2024

Soleri: prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2022 (Padova)

Valente: scadenza 2022

Broh: scadenza giugno 2023 (al Sudtirol fino a giugno 2022, il club trentino ha il diritto di riscatto)

Peretti: scadenza giugno 2024 (al Grosseto fino a giugno 2022)

