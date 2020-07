Il Palermo attende di definire il suo nuovo allenatore, ma in attesa della fine dei campionati le voci sulla panchina rosanero sembrano solo “disturbare” i possibili candidati, anche se in assenza di un vero e proprio favorito.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, dopo Fabio Caserta adesso ad esorcizzare le voci è anche Fabio Pecchia, che ha superato il primo turno nazionale dei playoff di Serie C con la sua Juventus U23 e ha parlato di “interferenze gestite bene”. Un riferimento al suo addio alla panchina bianconera (al suo posto Pirlo) ma anche alle indiscrezioni uscite dopo la frenata di Caserta, che però potrebbe incontrarsi con il Palermo nelle prossime settimane.







Il tecnico della Juve Stabia non ha attivato la clausola di uscita dal contratto che scadeva il 30 giugno e dopo aver smentito accordi già presi sta cercando di gestire un momento per nulla esaltante da quando il campionato è ripreso, mentre tra i profili alternativi Scienza si chiama fuori e si dice pronto a restare a Monopoli. Una telefonata con il Palermo c’era stata, ma l’interesse non ha avuto seguito.

