Il Palermo riprende gli allenamenti, il “rompete le righe” è venerdì

Il Palermo, sotto la guida di Alessio Dionisi, ha ripreso ad allenarsi dopo la cocente eliminazione ai playoff di Serie B. I rosanero sono scesi in campo sabato 17 maggio e dopo aver passato domenica e lunedì liberi, si sono ritrovati al centro sportivo di Torretta per concludere l’ultima settimana di allenamenti.

Il “rompete le righe” sarà a fine settimana: venerdì 23 maggio si terrà l’ultimo allenamento della stagione e probabilmente l’ultima seduta capitanata da Alessio Dionisi. Il tecnico, pur avendo due anni di contratto, molto probabilmente non verrà confermato alla guida della squadra per la prossima stagione.

Per le altre figure, sembra si vada per il senso opposto: i vertici di Manchester vanno verso la conferma dell’amministratore delegato Giovanni Gardini, ma anche il direttore sportivo Osti potrebbe rimanere per continuare il lavoro iniziato questo gennaio.





