Juve Stabia, Pagliuca: “I playoff una cosa bella per noi. Siamo nati per lottare”

Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese, valida per la semifinale dei playoff di Serie B. Le vespe dopo aver eliminato il Palermo, vogliono continuare a sognare e arrivare in Serie A.

“Sappiamo che loro sono una squadra importante con giocatori che hanno esperienza, un allenatore molto bravo e una società forte. Insieme allo Spezia e Catanzaro sono ad un livello top, noi dovremmo giocare per il nostro compagno e con semplicità ed umiltà. Vedere la Juve Stabia ai play off di Serie B é una cosa bella per noi come gruppo squadra, per i tifosi ma anche per le realtà piccola come la nostra”, dice l’allenatore.

Poi aggiunge ancora sugli avversari: La Cremonese è una squadra forte in campionato e lo sarà ancor di più nei play off. Siamo consapevoli che avremmo delle difficoltà che dobbiamo superare da squadra, con il piacere di ricevere la palla e con una personalità giusta. Domani dovremmo lottare, ma siamo nati per lottare”.





LEGGI ANCHE

LA PRIMA PARTE DEL PAGELLONE