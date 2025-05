Cremonese, Stroppa: “La Juve Stabia merita tutto questo, ha dimostrato di starci alla grande”

Parla Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, alla vigilia dell’andata contro la Juve Stabia. I grigiorossi arrivano a questa sfida, forti del loro piazzamento in campionato e con l’obiettivo di tornare in massima serie dopo due anni.

“Il livello è molto alto e la Juve Stabia ha dimostrato di poterci stare alla grande – ha ammesso – . Ne ho parlato in occasione dell’ultima sfida a Cremona, meritano tutto questo e stanno giocando con una caparbietà e un’attenzione straordinarie, bisogna fare solo i complimenti. Sappiamo che ci saranno difficoltà tecniche e situazioni che riguardano il campo sintetico, a cui non siamo abituati”.

Poi aggiunge sulla rosa: “Ci sono alcune assenze per la difesa, ma dalla prossima potrebbero essere tutti a disposizione. Saranno out Ravanelli, Pickel, Antov e Zanimacchia. Ma sono tutti recuperabili tra pochi giorni. A livello di forma ci arriviamo nello stesso modo, ripeto che anche quest’anno saranno gli episodi a fare la differenza: dovremo tirare verso lo specchio e non prendere gol.”





