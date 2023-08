MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Esordio stagionale per il Palermo di Corini che perde in Coppa Italia, ma senza sfigurare con un club di A. E’ stato proprio l’allenatore a parlare di mercato nel post match della sfida, spiegando la necessità di ottenere ancora qualche rinforzo.

Intanto le uscite, con la trattativa Damiani-Triestina sempre in piedi e, soprattutto, la possibilità che Dario Saric vada all’Antalyaspor. Sarebbero stati infatti avviati i colloqui per il centrocampista e nei prossimi giorni potrebbe anche esserci un affondo. Il Palermo non svaluterà però Saric, acquistato 1.8 milioni. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

Il rebus riguarda sempre il terzino. Oltre alla “pista estera” ci sarebbe quella che porta a Corrado (il preferito), mentre quella Di Chiara sembra tramontata. Il calciatore palermitano della Reggina sta ricevendo le forti avance del Parma e i rosa non hanno intenzione di agire prima del Consiglio di Stato del 29 agosto.

Arrivare a Corrado, come spiegato nei giorni scorsi, non sarà facile. Non solo per il costo del calciatore valutato circa 2 milioni di euro, ma anche per i nomi dei club in ballo. Prima c’era il Sassuolo che ha virato su Valeri, ora oltre al Palermo, si è fatto avanti anche il Genoa che vuole consegnargli un posto da titolare.

Intanto l’Inter valuterebbe il diritto di recompra sul calciatore per poi rivenderlo a una cifra più alta. Gli altro obiettivi al momento rimangono Matteo Prati (la situazione) e Olimpiu Morutan, con quest’ultimo con cui si sono aumentati i contatti. Il dialogo “può intensificarsi nelle prossime 48 ore”, scrive il quotidiano.

