Sconfitta per il Palermo alla prima uscita stagionale in Coppa Italia contro il Cagliari, ma la formazione aveva anche recuperato il match in extremis prima di perdere nel finale: per questo i voti dei rosa non sono assolutamente negativi, perché la prestazione comunque c’è stata.

I VOTI

Il Giornale di Sicilia consegna a Dario Saric il voto peggiore, i migliori a Soleri, per la realizzazione del gol, e Pigliacelli per le tante parate. I voti: Pigliacelli 7, Mateju 5.5, Lucioni 6.5, Marconi 6, Ceccaroni 6, Vasic 6.5, Stulac 6, Gomes 6.5, Insigne 5.5, Brunori 6.5, Di Mariano 6, Saric 5, Valente 6, Mancuso 6, Segre s.v., Damiani s.v., Soleri 7

Anche per Tuttosport le medaglie al merito vanno a Pigliacelli e Soleri, male però i nuovi acquisti Insigne e Mancuso. I voti: Pigliacelli 7, Mateju 5.5, Lucioni 6.5, Marconi 6.5, Ceccaroni 6, Vasic 6.5, Stulac 5.5, Gomes 6.5, Insigne 5, Brunori 5.5, Di Mariano 6, Saric 5.5, Valente 6.5, Mancuso 5, Segre 6.5, Damiani 6, Soleri 7

Il Corriere dello Sport’ dice, in pratica, che i nuovi entrati sono quelli che hanno reso meno. C’è anche un voto basso a Soleri, ma potrebbe essere un errore di stampa. I voti: Pigliacelli 6.5, Mateju 5.5, Lucioni 6.5, Marconi 6, Ceccaroni 6, Vasic 7, Stulac 6.5, Gomes 6.5, Insigne 5.5, Brunori 6.5, Di Mariano 6, Saric 6, Valente 6, Mancuso 5, Segre 6, Damiani 5.5, Soleri 5.5

