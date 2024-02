Il sindaco di Bari: “La sesta tifoseria più grande d’Italia va rispettata”

Antonio Decaro, sindaco di Bari, è stato intervistato per il Corriere del Mezzogiorno ed è tornato a parlare del polverone sollevato dalle dichiarazioni rilasciate dal patron Aurelio De Laurentiis, che ha definito i ‘Galletti’ “la seconda squadra del Napoli”.

“Quella di Bari è la sesta tifoseria più grande d’Italia, non solo della Serie B – afferma – . Quando ho ascoltato quelle parole ho dovuto rispondere. Perché chi detiene il titolo sportivo non deve solo tenere in ordine il bilancio, assai importante visto che il Bari è fallito due volte, ma deve pure rispettare la storia della tifoseria. Quindi ho chiesto ad Aurelio De Laurentiis di scusarsi. Ancora oggi, rispetto alle offerte che ci pervennero nel 2018, ritengo che assegnargli il titolo sportivo fu una scelta giusta”.

“Napoli ha la sua storia e la sua squadra, straordinaria, ma noi abbiamo la nostra e non vogliamo essere considerati secondi a nessuno. Noi baresi vogliamo avere la speranza di andare in serie A: l’anno scorso siamo arrivati a 120 secondi da quel traguardo. Se i De Laurentiis mantengono questo impegno che avevano preso con noi, va bene. Altrimenti, lo dico da tifoso, dovrebbero valutare di cedere la società per andare incontro alle aspirazioni di una città come Bari, una capitale del Sud”, continua Decaro.

