Strefezza: “Col Palermo partita dura, ma noi ci siamo. I parenti siciliani…”

Gabriel Strefezza è stato il grande ‘colpo’ di mercato del Como nella sessione invernale. L’attaccante si è trasferito dal Lecce ed è stato subito decisivo con due gol nelle prime due partite giocate con i lariani, vinte proprio grazie alle marcature dell’italo-brasiliano.

Strefezza è stato intervistato per la Gazzetta e ha parlato non solo dell’imminente scontro diretto col Palermo ma anche delle sue origine sicule: “Partita dura, ma noi ci siamo. Il bisnonno era siciliano, ma non ho avuto contatti con altri parenti. Magari sabato vengono a tifare Palermo, ci sta“.

Strefezza parla anche della brevissima esperienza in rosanero: “Era il 2016, ero arrivato dal Brasile a 18 anni, ho fatto due settimane con la Primavera. Ma è stato alla Lazio, con Inzaghi, che mi hanno detto che ero basso…”.

