Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha parlato al quotidiano ‘La Nuova Sardegna’ dello stadio che verrà costruito e che farà parte delle sedi ospitanti di Euro2032 qualora la UEFA dovesse scegliere l’Italia per l’evento (c’è anche la Turchia).

“Il nostro progetto è stato giudicato serio e credibile – ha detto Truzzu – noi siamo pronti a partire, se arrivano i soldi. Gli Europei in Sardegna sono una grande opportunità sportiva, sociale ed economica. Non appena la Regione ci trasferirà le risorse, siamo pronti a partire”.

Come sottolinea il quotidiano, però, da queste dichiarazioni emerge qualche difficoltà. In particolare sui fondi che devono arrivare dalla Regione (circa 50 milioni di euro): questi, infatti, sono vincolati ad un accordo di programma che prevede la costruzione di altre infrastrutture nella città, anche se del documento non c’è traccia. E la bozza non è mai stata spedita dalla Regione al Comune.

