Impresa del Palermo Under 16, vittoria contro l’Empoli imbattuto da due anni

Grande impresa del Palermo Under 16. I giovani rosanero hanno battuto 4 – 3 l’Empoli, primo in classifica e dominatore del Girone C e imbattuto da oltre due anni in campionato.

Bellissima partita quella che si è giocata allo “Sport Village” di Tommaso Natale. In gol per il Palermo Ciani, Nicolosi, Federico e Pace, per l’Empoli invece doppietta di Busiello e rete di Zanaga. Un 4 – 3 che ha fatto divertire i tanti tifosi presenti, arrivati in massa anche dalla Toscana per sostenere gli ospiti.

Un bel risultato e una grande gioia per il Palermo, che ha festeggiato alla grande negli spogliatoi, come testimoniano le foto condivise sui social. In classifica l’Empoli rimane saldamente in prima posizione con 32 punti, i rosa salgono a 18 e sono sesti.

