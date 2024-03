Insulti razzisti, Acerbi ‘corregge’ la versione di Juan Jesus: “Ho detto ti faccio nero”

Non avrebbe utilizzato insulti razzisti Gianluca Acerbi nei confronti di Juan Jesus. Questa la difesa del difensore dell’Inter che è stato per molto tempo a colloquio con la società. Acerbi avrebbe dichiarato alla dirigenza di non aver mai pronunciato le offese descritte dal calciatore partenopeo.

“Ti faccio nero“, avrebbe detto nello specifico il giocatore all’avversario in un momento concitato della gara. Secondo Juan Jesus, invece, le cose sarebbero andate diversamente e la frase pronunciata sarebbe stata: “Sei solo un negro”. Adesso, la palla passa alla Procura che farà luce sull’avvenimento.