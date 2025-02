Coppa Italia, Inter – Lazio: c’è la diretta in chiaro. Dove vederla diretta tv e streaming, data e orario

L’Inter ospita la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia: la partita è in programma martedì 25 febbraio alle ore 21. Per l’occasione ci sarà la diretta in chiaro, ma dove vedere la partita?

INTER – LAZIO: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter – Lazio (come tutte le partite di Coppa Italia) sarà trasmessa sui canali Mediaset : la gara sarà trasmessa su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Per vedere la partita in diretta streaming si potrà invece utilizzare l’app Mediaset Infinity.