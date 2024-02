Inter, spento l’entusiasmo dopo il derby d’Italia | Brutta notizia per tutta la piazza: verdetto amarissimo

I nerazzurri dovranno fare i conti con un serio problema. Dopo il derby d’Italia arriva una doccia gelata per tutta la squadra

In casa Inter non c’è tempo di festeggiare. Il fondamentale successo ottenuto contro la Juventus è già un lontano ricordo. La strada che porta verso il ventesimo scudetto della storia nerazzurra è ancora lunga e tortuosa e prevede diverse tappe piuttosto complicate, a partire dalla prossima.

Infatti la Beneamata è attesa dall’insidiosa trasferta contro la Roma allo Stadio Olimpico. I giallorossi sembrano aver ritrovato il giusto spirito con De Rossi in panchina e sono rientrati prepotentemente nella lotta per il quarto posto. Per questo non sarà affatto semplice per Lautaro e compagno uscire con i tre punti dall’impianto capitolino.

All’andata proprio grazie ad un gol dell’argentino l’Inter riuscì ad avere la meglio e portarsi la vittoria a casa. C’è da dire però che la Roma vista a San Siro pensò esclusivamente a prendersi il pareggio e con questa strategia alle volte si rischia di non ottenere proprio nulla. Stavolta la musica sarà diversa. Dinanzi al proprio pubblico la Lupa vuole provare il “colpo grosso”.

A ciò va aggiunta un’assenza di non poco conto che potrebbe condizionare la compagine lombarda. Andiamo a vedere di chi si tratta e per quale motivo non sarà presente nell’anticipo delle 18:00 valido per la 24esima giornata di Serie A.

Inter: ecco chi non sarà presente contro la Roma

Si tratta di mister Inzaghi che per via della squalifica non potrà sedersi in panchina nel match con i giallorossi. Durante l’accesissima sfida contro la Juventus ha infatti rimediato un cartellino giallo molto pesante che lo costringerà a restare in tribuna. Essendo diffidato era a forte rischio, ma visto il suo carisma si è spinto oltre alla sua area tecnica.

Un episodio che ha spinto l’arbitro Maresca ad estrarre il cartellino dal taschino e a condannare il tecnico piacentino in vista di questo ulteriore importante snodo per il campionato. Senza le indicazioni di Inzaghi sicuramente l’Inter perderà qualcosa, ma dovrà anche dimostrare di saper sopperire a questi momenti.

Inzaghi: niente incrocio con De Rossi “nemico” di tante battaglie

Per Inzaghi dunque salta il confronto con De Rossi che si è ritrovato spesso di fronte da calciatore durante i derby di Roma tra il 2016 e il 2019. Il bilancio pende leggermente dalla parte del romanista che ha trionfato in 4 occasioni (di cui una superflua nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia nel 2017) e ha perso 3 volte.

Nel computo va annoverato anche un pareggio a reti bianche. Probabilmente però il match in cui i due sono stati maggiormente protagonisti è quello del 30 aprile 2017 quando la Lazio si impose per 3-1 in casa della Roma grazie alla mossa a sorpresa Keita. De Rossi invece siglò il momentaneo pareggio su rigore sotto la Curva Nord.