Dalla Champions alla Serie A | Il campione non trattiene l’emozione: grande entusiasmo per il debutto

Il suo sogno finalmente si avvera. Il suo esordio in Italia è stato applaudito dalla folla di tifosi che allo stadio inneggiava il suo nome.

In tutti questi anni, sono davvero tanti i giocatori che, disputando campionati diversi in Europa, hanno avuto anche la possibilità di giocare partite importanti e fondamentali di Champions League, in cui hanno lasciato il segno.

L’Inter, quest’anno, ha ingaggiato il forte difensore francese Benjamin Pavard, che è stato acquistato dal Bayern Monaco. La società è di spicco non solo in Germania, ma è da sempre ai vertici delle competizioni europee.

Il difensore, lasciando il territorio tedesco, è giunto a Milano, dando l’opportunità ai tedeschi di rinforzarsi con il difensore coreano ex Napoli, Kim Min-jae. Simone Inzaghi ha accolto il nazionale francese con grande entusiasmo, in quanto, nel suo scacchiere che prevede una difesa a tre, il forte centrale si rivela essere un elemento imprescindibile e affidabile.

Ormai, insieme ad Acerbi e a Bastoni, forma un trio in grado di neutralizzare le forze offensive degli attacchi delle avversarie. Non solo lui, però, ha deciso di lasciare la Germania e la Champions per un nuovo campionato.

L’esperienza di Franck Ribéry

Negli anni scorsi, un grande campione sempre francese che ha giocato diversi anni in Germania è stato Franck Ribéry. Quest’ultimo decise di giocare gli ultimi anni della sua carriera nella Salernitana. Il suo arrivo in Campania non ha fatto altro che regalare un boom di abbonamenti allo stadio e prestazioni importanti.

Non a caso, il calciatore era diventato un leader fuori e in mezzo al campo. La storia del francese dimostra come, dopo tanti anni in cui la Champions League veniva disputata categoricamente, poteva essere anche lasciata da parte per cercare uno scenario importante, dal fascino fiabesco come quello di Salerno.

Boateng sin da subito in campo

Sulla falsariga di Franck Ribéry, un suo ex compagno di squadra ai tempi del Bayern Monaco, svincolato ormai da diversi mesi, ha deciso di accettare la proposta dei granata e disputare questa seconda parte di campionato in Serie A.

Stiamo parlando di Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince, che ha deciso di difendere i colori della Salernitana e cercare di dare il contributo al meglio affinché si possa raggiungere una salvezza tranquilla, nonostante l’impresa sembri essere ardua come avvenuto già due anni fa. Filippo Inzaghi è sicuramente felice del suo arrivo in rosa.