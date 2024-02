Lo ha salvato di nuovo: clamoroso in Serie A | Il top player evita l’esonero per il suo allenatore

Il gioiellino della società evita guai seri al suo tecnico. Il goal vittoria ha ridato fiducia e serenità all’intero ambiente.

Superato da poco il giro di boa del campionato di Serie A, sono molti gli allenatori che sembrano essere guardinghi al fine di evitare un esonero per diversi risultati poco positivi e prestazioni non sempre convincenti e all’altezza della situazione.

È inutile nascondersi dietro ad un dito, in quanto le ultime della classifica, ovvero Salernitana, riscontrano diverse difficoltà senza essere determinanti. Ancor prima di affrontare la questione legata ai granata e agli scaligeri, è giusto parlare dei toscani.

Dopo l’esonero di Paolo Zanetti ad inizio campionato e il consecutivo di Aurelio Andreazzoli, da tre partite è arrivato in panchina Davide Nicola. Quest’ultimo, però, è reduce da ben cinque punti nelle ultime tre partite.

La vittoria contro il Monza e il pareggio contro la Juventus e contro il Genoa hanno messo in risalto come la squadra toscana abbia le caratteristiche giuste per lottare fino alla fine e cercare di provarle tutte per ottenere una salvezza tranquilla.

Verona e Salernitana

Per quanto riguarda la situazione del Verona, è giusto dire che Marco Baroni, fino a qualche settimana fa, sembrava ormai essere sul punto di lasciare la panchina per diversi risultati poco soddisfacenti. Ora, però, stava dimostrando di essere riuscito a trovare un’amalgama e un’alchimia importante con i suoi giocatori. I tifosi, però, sono molto arrabbiati non tanto con l’allenatore quanto con la società che nella sessione invernale di calciomercato ha venduto tre pedine importanti: Terracciano, Djurić e Ngonge.

Infine, la situazione della Salernitana è un po’ delicata. Se per qualcuno può essere un déjà-vu come avvenuto due anni fa, per qualcun altro la squadra di oggi è nettamente superiore rispetto a quella di due campionati or sono. Filippo Inzaghi è giunto in panchina dopo poche partite di campionato subentrando al tecnico portoghese Paulo Sousa. La squadra granata, però, è riuscita a strappare un pareggio importante a reti inviolate contro il Torino fuori casa. Il fatto che la squadra di Ivan Jurić non sia riuscita a portare a casa la vittoria dimostra come il tecnico piacentino stia trovando le armi giuste per contrastare le avversarie.

Kvaratskhelia salva Mazzarri

Fra poche partite tornerà disponibile anche il bomber Dia che sicuramente potrà tornare ad essere efficace a suon di goal. Ora però, chi sembra aver salvato del tutto la panchina del proprio allenatore è Khvicha Kvaratskhelia.

Quest’ultimo, infatti, grazie al suo goal nei minuti finali di gioco nella partita contro l’Hellas Verona, ha garantito la vittoria per 2-1 alla sua squadra e al suo allenatore Walter Mazzarri. Con questa importante vittoria, i partenopei tornano prepotentemente a lottare per il quarto posto.