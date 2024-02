Pioli, hai sbagliato tutto: il rimpianto è enorme | Con lui sedeva in panchina, ora le difese vanno in tilt

Il tecnico del Milan si sta pentendo delle sue scelte passate. Ora la sua ex riserva è il bomber di lusso dei nemici di sempre.

L’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, può sicuramente essere soddisfatto dai risultati e dalle prestazioni dei suoi calciatori nelle ultime partite disputate in campionato. In modo particolare, la vittoria sul filo di lana contro il sorprendente Frosinone di Eusebio di Francesco ha ridato fiducia.

Grazie al risultato di 2-1, ha messo in risalto come i rossoneri ormai riescano a districarsi anche nelle partite più complicate. Il mattatore della squadra è sicuramente il bomber francese Olivier Giroud, che è tornato al gol dopo alcune partite di assoluto silenzio.

Il suo contributo, nonostante non sia più un ragazzino, è sempre tangibile e riscontrabile. Quello che è stato un inizio di campionato ricco di assenze, con alcune squalifiche ma soprattutto infortuni lunghi e pesanti, avevano compromesso la possibilità del tecnico di poter fornire prestazioni importanti e ottenere risultati sicuramente più soddisfacenti.

Non è un mistero che alcuni mesi fa, quando l’attacco era totalmente privo dei giocatori come Giroud, Rafael Leão e Noah Okafor, Pioli sia stato costretto a convocare dalla primavera Francesco Camarda, un quindicenne dalle grandi doti nonché la punta di diamante della squadra di Ignazio Abate.

I rimedi di Pioli

Sebbene il Milan abbia guadagnato nuovamente del terreno in Serie A e stia iniziando a insidiare con forza e determinazione il secondo posto detenuto attualmente dalla Juventus, può sicuramente provare rammarico anche per alcuni giocatori che non militano più nella squadra rossonera.

Sembra che, infatti, il tecnico Stefano Pioli si sia lasciato sfuggire un talento prezioso che, nello scorso campionato, sembrava essere un pesce fuor d’acqua senza grandi armi a favore. Un elemento che oggi continua a regalare gioie nel nostro campionato.

La rinascita De Ketelaere a Bergamo

Stiamo parlando di Charles De Ketelaere, che milita attualmente nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e che nell’ultima partita di campionato contro la Lazio è stato il vero mattatore a suon di gol e di prestazioni importanti.

Nella scorsa stagione, invece, sembrava essere l’oggetto misterioso acquistato dalla società di Gerry Cardinale che sembra non aver trovato per lui una collocazione adatta per farlo emergere ed esplodere come avvenuto quest’anno. L’Atalanta, con ogni probabilità, pagherà il riscatto a fine stagione per riscattarlo dal prestito a titolo definitivo dalla società rossonera.