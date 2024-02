Mazzarri, che preoccupazione | Il top player costretto a fermarsi: guai in formazione

Il tecnico del Napoli non si nasconde più. Il rischio di non poter avere il suo campione tra i disponibili è davvero alto.

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, sin da quando è tornato nel capoluogo campano, non ha mai nascosto la sua indole da grande condottiero e soprattutto da allenatore preparato, grintoso e determinato.

Con ogni probabilità, la sua ennesima esperienza azzurra terminerà con la fine di questa stagione calcistica in quanto, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole aprire un nuovo ciclo vincente con un tecnico diverso.

L’allenatore, però, a prescindere dal suo futuro, insieme al suo team, sta curando meticolosamente tutte le partite sia di campionato sia quelle future di Champions League affinché possa lasciare comunque un bel ricordo nel suo secondo mandato partenopeo.

L’obiettivo principale è quello di agguantare il quarto posto in classifica e provare l’impresa di superare la soglia degli ottavi di finale in Champions League. Nella competizione europea, però, il Napoli non si ritrova di certo dinanzi ad una squadra semplice.

K’varatskhelia nuovo leader

Infatti, gli azzurri, dovranno affrontare il Barcellona di Xavi che è una squadra piena di grandi campioni e soprattutto talenti emergenti. I tifosi, però, sperano vivamente che il tecnico toscano possa provare il colpo dell’anno e superarsi rispetto al percorso europeo che la squadra di Luciano Spalletti portò avanti nella passata annata.

Affinché ciò possa concretizzarsi, però, Mazzarri ha bisogno dell’aiuto di tutta la squadra e della voglia di rivincita di tutti i calciatori in rosa. Sicuramente, tra i leader assoluti di questa stagione sarebbe il caso di menzionare il georgiano Khvicha K’varatskhelia. Il campioncino, infatti, ha preso tra le mani la squadra e l’ha condotta alla vittoria anche contro l’Hellas Verona.

Osimhen recupera dai problemi addominali

Uno degli elementi che manca ancora all’appello è Victor Osimhen ancora impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Quest’ultimo, ha avuto diversi problemi addominali che, secondo Sky Sport, ha superato brillantemente e ora si spera che non abbia ulteriori problematiche. La speranza è che possa tornare in forma a Napoli per essere utilizzato subito nei vari impegni stagionali.

I suoi goal mancano ma ciò che maggiormente si avverte è l’assenza della sua indole estremamente contagiosa anche per gli altri compagni di squadra. Il carisma di Victor, infatti, si sta rivelando assolutamente importante anche per il cammino della sua Nazionale in Coppa. Il suo ritorno in Campania, però, sembrerebbe essere momentaneo in quanto nella prossima estate, il PSG, sembra voler puntare tutto su di lui.