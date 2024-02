Clamoroso Inzaghi, seconda stella e poi addio | L’occasione è troppo grossa: nessuno direbbe di no

Il tecnico dell’Inter potrebbe congedarsi a fine stagione soprattutto se non dovesse riuscire a vincere lo scudetto. Per lui potrebbero aprirsi le porte di un ambizioso club

Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere lontano dall’Inter. Al termine della stagione bisognerà fare delle accurate valutazioni in base ai risultati conseguiti. La società ha espressamente chiesto lo scudetto al tecnico visto che nelle prime due stagioni è sfumato. Stavolta la superiorità rispetto alle altre appare talmente netta che in caso di flop potrebbero aprirsi degli scenari di divorzio.

Il percorso dell’ex allenatore della Lazio ha portato quattro trofei (2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane) e una finale di Champions contro qualsiasi pronostico di inizio stagione. Adesso però la dirigenza vuole coronare il lavoro di questi tre anni aggiungendo in bacheca un titolo che manca dal 2021.

A ciò va aggiunto che nel caso si tratta del ventesimo scudetto, che comporterebbe l’aggiunta della seconda stella sulla maglia. Un traguardo importante che la Benamata spera di raggiungere anche prima dei cugini a rossoneri che in questo momento vantano anch’essi 19 titoli nazionali.

Insomma, una sorta di condizione tassativa da rispettare categoricamente. Resta però da capire quali sono le intenzioni del tecnico, che una volta messe le mani sul tricolore potrebbe anche decidere di cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli. D’altronde le possibilità non mancano, tra cui una a dir poco suggestiva.

Inzaghi via dall’Inter a fine anno? Ecco dove potrebbe andare

Si tratta del Liverpool, che a fine anno si separerà da Jurgen Klopp dopo 9 stagione ricche di importanti successi. Simone Inzaghi sarebbe un candidato perfetto visto il suo modo di giocare di impronta europea. Misurarsi con un campionato come la Premier League potrebbe essere quello step che ancora gli manca nella sua carriera per poter entrare di diritto tra i migliori allenatori in circolazione.

Al momento però il tutto rimane nell’ambito delle ipotesi visto che i Reds non hanno fatto nessun offerta all’attuale mister nerazzurro. Il nodo allenatore va scelto con calma, anche perché chiunque arriverà dovrà raccogliere un’eredità piuttosto pesante, che potrebbe essere non poco condizionante.

Inzaghi al Liverpool e Klopp…

Dunque, per Inzaghi non è assolutamente da scartare questa ipotesi visto che i club inglesi raramente falliscono i loro obiettivi. Se la dirigenza del Liverpool davvero vorrà Inzaghi farà di tutto per andarselo a prendere, con buona pace dell’Inter e dei suoi tifosi che si sono ormai legati all’allenatore.

Dal canto suo invece Klopp ha rivelato di non volere allenare nessun altro club inglese in segno di rispetto per la squadra che ha condotto sul tetto d’Europa nel 2019. Chissà se non possa essere la volta buona che arrivi su una panchina italiana, magari proprio quella dell’Inter. Anche il Milan potrebbe cambiare tecnico, quindi al momento non va scartata nessuna ipotesi.