“È l’attaccante perfetto”: Spalletti, che sorpresa | Per gli Europei sceglie lui: fuori i grandi Big

Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha le idee chiare. Per il futuro il suo centravanti di riferimento sarà un nome inatteso.

Mancano pochi mesi e finalmente, Luciano Spalletti potrà scendere in campo con la sua squadra e giocarsi tutte le carte per dimostrare tutta la voglia e la fame di vittoria nei prossimi Europei che si giocheranno in Germania dal prossimo mese di giugno.

Il tecnico, dopo essere subentrato a Roberto Mancini la scorsa estate, è riuscito ad ottenere il pass dalle partite difficili di qualificazione. Superare lo spauracchio contro la Macedonia del Nord e raggiungere un pareggio contro l’Ucraina ha dato la possibilità agli azzurri di accedere alla fase successiva.

La Germania, dal 2006, grazie alla vittoria del Mondiale, è una Nazione molto cara all’Italia. L’ex tecnico del Napoli ora spera di poter fare bene e mostrare di essere un vincente non solo con squadre di club ma anche una Nazionale dalla storia maestosa.

In queste giornate, che all’apparenza possono sembrare tranquille e di relax, l’allenatore di Certaldo sta studiando attentamente tutti i profili dei calciatori che potrebbe portare con sé al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Le strategie di Luciano

Nelle scorse partite di campionato, infatti, molte sono state le presenze nei vari stadi in cui ha preso nota di molti giocatori che potrebbero tornare utili nei prossimi mesi. Mancano circa 4 mesi ma, conoscendo il suo modo meticoloso di lavorare, sicuramente non trascurerà alcun dettaglio. Spalletti, nelle ultime partite di qualificazione ha stupito tutti in quanto ha deciso di portare con sé due calciatori giovani e dalle grandi prospettive: Andrea Colpani del Monza e Alessandro Buongiorno del Torino.

Da ciò si evince come voglia anche attuare un ringiovanimento della squadra. Come se non bastasse, dare un’opportunità a giovani talenti è un chiaro messaggio affinché anche le squadre di club possano iniziare a coltivare attentamente i talenti presenti nelle rispettive cantere.

Retegui in pole position

Nelle ultime ore, il ct della Nazionale italiana è stato protagonista anche dei commenti a caldo relativi ai sorteggi validi per i gironi della prossima Nations League. L’Italia si ritrova nel gruppo con Belgio, Israele e Francia.

Spalletti, però, ai microfoni di rai sport, ha voluto parlare anche di un giovane bomber che sta seguendo attentamente negli ultimi periodi: “Questa settimana sono andato a vedere il Genoa e ho trovato un Retegui perfetto, lo abbiamo ritrovato.”