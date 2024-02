‘Adesso tocca a lui’: Juventus, gioia incontenibile | Allegri sfodera l’arma segreta per vincere lo Scudetto

Il tecnico dei bianconeri sta preparando una trappola per l’Inter. La lotta per vincere il campionato sarà ancora più avvincente.

Nonostante la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri non vuole assolutamente rinunciare al sogno Scudetto per i suoi tifosi. Dopo un’annata complicata in seguito alla penalizzazione e all’estromissione dalle competizioni europee, il tecnico ha grandi ambizioni.

Dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, si poteva ipotizzare che l’ambiente facilmente potesse inclinarsi e cadere nel baratro più totale. La grande maestria dell’allenatore, ha fatto sì che il gruppo si fortificasse maggiormente.

L’arrivo nella scorsa estate del nuovo football director, Cristiano Giuntoli, è stato provvidenziale soprattutto per delineare gli obiettivi futuri della società. Fra questi, la capacità di ingaggiare elementi dal grande spessore e dalla voglia di mettersi in mostra con la Vecchia Signora.

Oltre a riuscire a creare un’amalgama perfetta tra i veterani e i nuovi acquisti, Allegri sa bene che deve proteggere e incitare sempre di più i giovani talentuosi presenti in rosa e che negli ultimi tempi stanno dando prova di carattere e qualità.

Il grande talento di Yildiz

Fra le grandi novità stagionali sarebbe il caso di parlare del giovane diciottenne turco, Kenan Yildiz. Quest’ultimo, punto di riferimento della Nazionale allenata dall’ex aeroplanino Vincenzo Montella, è diventato un punto di riferimento per i bianconeri.

Sebbene ad inizio campionato si fosse ipotizzato un’eventuale cessione in prestito per dargli forza e minutaggio in un campionato complicato come la Serie A, il suo talento è ormai esploso sotto gli occhi di tutti. Nelle gerarchie di Allegri, infatti, ha superato Moise Kean e sta provando ad insidiare sempre di più anche Federico Chiesa.

Il paragone con Vidal

Nonostante i tifosi siano al settimo cielo per le doti di Kenan Yildiz, sembra proprio che la vera arma segreta del tecnico sia il nuovo acquisto Carlos Alcaraz. Quest’ultimo, è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni dal Southampton.

Il forte argentino, classe 2002 e nato a La Plata, ha così commentato, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, chi lo ha paragonato ad un grande ex bianconero: “Ora però voglio fare bene secondo quelle che sono le mie caratteristiche, è questo il mio obiettivo, ma sono grato del fatto che qualcuno mi abbia paragonato a Vidal.” Allegri si aspetta tanto da lui e dalle sue immense qualità.