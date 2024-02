“Rivolgetevi a Lotito”: Sarri è un fiume in piena | Mai visto così in questo stato, con loro ce l’ha a morte

L’allenatore dei biancocelesti non si nasconde più. Questa volta è venuto a galla tutto quello che i tifosi speravano non potesse avverarsi.

Tra le squadre che maggiormente quest’anno stanno riscontrando diverse difficoltà ad emergere come nella passata stagione, oltre al Napoli, è giusto menzionare la Lazio del presidente Claudio Lotito.

Alla guida tecnica vi è sempre l’allenatore toscano Maurizio Sarri, reduce da una stagione straordinaria in cui i biancocelesti si sono piazzati al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli, attuale Campione d’Italia guidato da Luciano Spalletti.

La Lazio, nella scorsa annata, poteva usufruire dei grandi colpi di giocatori come Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson, che quest’anno sembrano essere sottotono e forse alla ricerca di nuove esperienze lavorative.

Tra i grandi assenti di questa stagione è giusto menzionare anche il sergente Milinković-Savić, che è approdato in Arabia Saudita e ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel centrocampo laziale ma anche nel cuore dei tifosi.

Le strategie di Lotito

Il presidente sperava che con l’acquisto dei due giocatori, Kamada e Guendouzi, Sarri potesse avere due pedine tali da poter sfruttare al meglio le loro doti e non sentire troppo la mancanza del campione serbo.

Purtroppo, con questa cessione e con uno stato di forma non eccellente anche del bomber Ciro Immobile, Maurizio Sarri non si nasconde dietro ad un dito e i risultati in campionato non sembrano essere nemmeno lontanamente paragonabili con quelli dello scorso anno. Sebbene però in Serie A il tecnico toscano e la sua squadra stiano incontrando diverse difficoltà, in Champions League si sono qualificati agli ottavi di finale.

Momento delicato

In quel caso, dovranno fare di tutto per dimostrare di avere la fame, la voglia di successo e superare gli altri step. Il tecnico, però, secondo quanto riportato da il messaggero, in seguito all’ultimo match, ha seriamente bacchettato i suoi giocatori: “Se dovete fare il compitino per farmi contento, non va bene né per me né per voi. È evidente che c’è qualcosa che non va. Se siete stanchi e non avete le p… di dirmelo, andate da Lotito.”

Ora però, a mettere un po’ di pace nell’ambiente, ci ha pensato il direttore sportivo Angelo Fabiani: “Non può essere contro il tecnico, uno spogliatoio pieno di giocatori che Sarri ha valorizzato e cresciuto. Ovunque c’è qualche scontento ma non c’entra nulla con quanto è successo.”