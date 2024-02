Milan, il bomber va fuori di testa: “Mai visto nulla di simile” | Lo ha fatto davanti a tutti

Quello che è successo nelle ultime ore ha dell’incredibile. Il centravanti non si nasconde più e lo rivela senza mezzi termini.

Non si può certamente dire che questo, per il Milan, sia l’anno del totale riscatto dopo le passate delusioni. Infatti, per quanto riguarda il cammino in Champions League è stato interrotto nella fase a gironi creando dispiacere e preoccupazione tra i tifosi.

Ora ci si aspetta dai rossoneri un vero e proprio exploit durante il percorso ostico in Europa League. In campionato, la situazione, non è poi così diversa. Se analizziamo la prima parte della stagione non è stata assolutamente in linea con gli acquisti estivi.

Il presidente Gerry Cardinale, infatti, nella scorsa sessione di calciomercato aveva portato in rossonero tanti giocatori estrema qualità come Pulisic e Okafor, giusto per nominarne alcuni di rilievo in questo periodo per Pioli.

Proprio il tecnico non ha mai nascosto che le vere insidie rossonere sono da riportare ad un’infermeria quasi sempre affollata e con infortuni più lunghi del previsto. Basti pensare a Tomori e Kalulu che dovranno continuare il loro percorso di recupero.

Le strategie rossonere

Le difficoltà legate agli infortuni, quindi, hanno messo in condizione la società di richiamare il giovane Matteo Gabbia dal prestito al Villareal. Il giovane calciatore, infatti, è comunque ben felice di essere ritornato a Milano e dare un importante contributo alla causa rossonera.

Al momento, l’allenatore può essere assolutamente soddisfatto dalla striscia positiva degli ultimi match che ha ridimensionato la distanza tra il Milan e la Juventus, attualmente seconda forza del campionato alle spalle dell’Inter capolista.

Giroud felice per le nuove maglie

Le ultime ore rossonere, però, sono state all’insegna della presentazione delle nuove maglie, come riportato da tuttomercatoweb.com. Infatti, il bomber Olivier Giroud ha così commentato il Fourth Kit, da ambassador PUMA: “Sono entusiasta di indossare questo bellissimo kit in campo. È diverso da qualsiasi cosa abbia visto prima, con due versioni che possono essere utilizzate sia dal portiere che dai giocatori. Questo dimostra la creatività e l’innovazione di AC Milan, PUMA e PLEASURES.”

Da ciò si evince come il giocatore sia estremamente felice e soddisfatto di questa novità che, molto probabilmente, verrà accolta positivamente anche dalla tifoseria e dagli amanti dello sport in generale. Dal profilo ufficiale X del giocatore si evince anche come sia piacevolmente colpito dal modello e dai colori.