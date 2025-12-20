Inzaghi: “Il pareggio è un risultato giusto, ma potevamo anche portarla a casa”

Non riesce il poker al Palermo che pareggia 2-2 al “Partenio” contro l’Avellino e rallenta la corsa alle prime posizioni. Inzaghi, intervenuto dopo il match, ha espresso rammarico per il risultato.

“Il pareggio è un risultato giusto, ma per come si era messa la partita potevamo anche portarla a casa – spiega Inzaghi -. Senza l’espulsione si poteva fare di più, ma giocare qui è difficile per tutti”.

“Comunque, abbiamo conquistato un punto importante. Complimenti all’Avellino che ha fatto un’ottima partita”, ha concluso.







