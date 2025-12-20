Avellino, Palumbo: "Contento per il gol. Il Palermo non ha grossi meriti" ​​

Martin Palumbo, centrocampista dell’Avellino e autore del gol del 2-2 contro il Palermo, ha commentato il match ai microfoni di Prima Tivù.

“Ero indeciso se tentare una rovesciata o calciare al volo normalmente. L’istinto è stato quello di lanciarmi e finalmente ho fatto gol di piede. C’è un po’ di rammarico perché, per come si era messa la gara, avremmo potuto chiuderla, ma siamo stati bravi a reagire dopo l’1-2. Dopo il mio gol ci sono state altre occasioni con Fontanarosa e Lescano, peccato. È comunque un punto importantissimo in casa che dà fiducia”.

Un commento anche sul rigore concesso al Palermo e trasformato da Pohjanpalo: “Rigore? Ero dietro a Fontanarosa e non sono riuscito a vederlo, inoltre non mi sono avvicinato all’arbitro essendo già ammonito. Siamo stati bravi a leggere le zone in cui loro erano più scoperti e a sfruttare gli spazi con il palleggio. Loro non hanno hanno grossi meriti, noi avremmo potuto chiudere meglio altre occasioni, ma resta un punto importante”.







