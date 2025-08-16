Inzaghi: “Meritavamo di vincere, Bardi non ha fatto un intervento”

I rosa passano il turno ai rigori. Il Palermo batte la Cremonese e Pippo Inzaghi, intervenuto in conferenza, parla di una gara soddisfacente. “Siamo andati in un campo di una squadra di Serie A a giocare in questo modo”.

“Loro hanno giocatori di spessore ma abbiamo meritato e meritavamo di vincere anche prima dei rigori. Sono molto soddisfatto. Bardi non ha fatto un intervento – spiega -. Io non basto per fare il salto di qualità. Cerco di fare capire capire che i miei sono giocatori più forti di quello che hanno dimostrato gli ultimi anni”.

Inzaghi lancia la carica. “Tutto dipenderà da noi. Ogni anno il Palermo è favorito, ma poi vanno su gli altri: dobbiamo dimostrare con i fatti. Deve essere uno stimolo giocare nel nostro stadio con la nostra tifoseria. Ho cercato di lavorare sulla fase di non possesso perché questa squadra aveva bisogno di compattezza”.





“Già col Manchester avevamo avuto coraggio. Se pressiamo così anche in campionato possiamo avere dei vantaggio. Sono contento perché avevamo bisogno di questa vittoria: vincere aiuta a vincere. Amo il mio lavoro: vado dove mi sento desiderato. Spero che Palermo sia il mio punto d’arrivo e che io possa stare qui tanto tempo. La gente mi sta regalando un’accoglienza inaspettata perché non ho fatto nulla ancora”.

