Grosse novità nelle convocazioni del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini per il doppio impegno in Nations League: l’ex tecnico dell’Inter, chiama per la prima volta Lazzari della Spal, Biraghi (Fiorentina), Pellegri (Monaco), Zaniolo, baby prodigio della Roma e Cragno del Cagliari.

NATIONS LEAGUE: PORTOGALLO-ITALIA, ECCO DOVE VEDERE IL MATCH

Confermato Balotelli che sarà la punta centrale sul quale far ripartire gli azzurri dopo la disfatta contro la Svezia. Torna Chiellini in difesa che probabilmente confermerà con Bonucci la coppia di centrali della Juventus. Confermati, al momento, gli addii di Buffon e De Rossi.

ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI: