ITALIA – MOLDOVA 6 – 0 | Marcatori: 19′ p.t. Cristante (I); 23′ p.t. Caputo (I); 30′ p.t. El Shaarawy (I); 38′ p.t. autogol Posmac (I); 46′ p.t. El Shaarawy (I); 27′ s.t. Berardi (I)



L’Italia prosegue alla grande il suo percorso di crescita. Il risultato dell’amichevole contro la Moldova non è tanto importante quanto il lavoro del c.t. Mancini, che fa debuttare tanti giocatori che stanno meritando l’Azzurro con le prestazioni in campionato, e sperimenta nuove soluzioni. La squadra risponde bene; per la cronaca, la partita finisce 6 – 0.





Nel primo tempo l’Italia segna cinque reti, con El Shaarawy che è il grande protagonista con una doppietta. Ma bene veramente tutti, compreso Caputo, che trova il primo gol in Nazionale al debutto. La Moldova è poca roba, per gli Azzurri la partita è in discesa.

Nella ripresa, il c.t. Mancini prova la difesa a 3, la squadra gestisce con più calma, così gli ospiti creano anche qualche occasione. C’è tempo, però, per un altro primo gol in Nazionale: è il turno di Berardi, che timbra il cartellino con un facile tap-in su assist di Emerson Palmieri. Ora per l’Italia il prossimo impegno è fissato domenica (ore 20.45), in Nations League, contro la Polonia.

