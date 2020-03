Ritiro? Macché… Gigi Buffon si racconta nel corso di “A casa con la Juve”, format della tv ufficiale della Juventus e ammette che qualora si sentisse ancora bene l’ipotesi è quella di continuare ancora a giocare.

Buffon sottolinea: “Tornare alla Juve è stato naturale. Ho fatto un anno bellissimo a Parigi, ma ho sempre tenuto i contatti con il mondo bianconero. Il mio excursus da tifoso è singolare. Da bimbo andavo a Udine dai miei zii, che erano juventini. Trapattoni è diventato il mio idolo e quando è andato all’Inter ho tentennato….”.







E aggiunge: “Ho fatto una vita da Superman e non mi sono trovato male, non mi metterei nei panni di un altro. Non ho mai avuto dubbi sullo sport che avrei fatto. Non smetto perché mi sento ancora bene e anche per rispetto dei sogni del Gigi bimbo, che mai avrebbe immaginato di arrivare fin qui; si sarebbe emozionato se gli avessero detto che sarebbe diventato un portiere anche solo di Serie C o B”.

