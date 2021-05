Un’assenza che ha pesato incredibilmente nell’economia della Juventus. L’ex Palermo Paulo Dybala e il suo futuro: tutto è ancora da scrivere. Quest’anno il suo contributo alla causa bianconera è stato limitato dagli infortuni e dalla condizione fisica. Potrebbe però essere tornato a disposizione nel momento più importante, quello della volata Champions. Anche se il futuro della Juve nel campionato europeo è tutto fuorché assicurato, anzi dipende molto dalle squadre che ormai stanno davanti.

E anche il cammino di Dybala nella Juventus potrebbe essere concluso, con il Diez che potrebbe essere sacrificato e ceduto in caso di “retrocessione” della squadra di Pirlo in Europa League. Sarebbe sicuramente uno dei prezzi pregiati da mettere in vendita per rimpinguare le casse del club.





Inoltre, non è un segreto che l’accordo tra la società e la Joya sia ancora in alto mare: Paulo vuole più soldi ed essere centrale nel progetto. La questione è ancora aperta e su un binario morto. Molto dipenderà quindi dall’esito della stagione, come riportato dal Corriere dello Sport, senza dimenticare che per il vicepresidente Nedved ha già detto di essere pronto ad ascoltare le offerte.

LEGGI ANCHE

SERIE A, 37A GIORNATA: IL PROGRAMMA