La Juventus batte l’Inter e crede ancora nella corsa Champions. L’Atalanta invece, la sicurezza l’ha già centrata grazie alla vittoria contro il Genoa per 3 – 4. Se i nerazzurri confermano l’Europa che conta, lo Spezia di Italiano conferma la permanenza in Serie A: battuto il Torino, che adesso rischia seriamente in zona retrocessione.

Ultime prove di A per il Benevento che dovrà sconfiggere un Crotone retrocesso e sperare negli altri risultati (qui il dettaglio della corsa salvezza). Il Milan terzo incontra il Cagliari e Verona – Bologna chiude il programma.

IL PROGRAMMA





Sabato 15 maggio

Genoa – Atalanta: FINALE 3 – 4 Marcatori: 9′ p.t. Zapata (A), 26′ p.t. Malinovski (A), 44′ p.t. Gosens (A), 4′ s.t. Shomurodov (G), 6′ s.t. Pasalic (A), 22′ s.t. Pandev (G) su rigore, 40′ s.t. Shomurodov (G)

Spezia – Torino: FINALE 4 – 1 Marcatori: 19′ p.t. Saponara (S), 41′ p.t. Nzola (S) su rigore, 8′ s.t. Belotti (T) su rigore, 29′ s.t. Nzola (S), 39′ s.t. Erlic (S)

Juventus – Inter: FINALE 3 – 2 Marcatori: 24′ p.t. Ronaldo (J), 35′ p.t. Lukaku (I), 48′ p.t. Cuadrado (J), 35′ s.t. autogol Chiellini (I), 43′ s.t. Cuadrado (J). Al 24′ p.t. Ronaldo (J) sbaglia un rigore. Al 10′ s.t. espulso Bentancur (J). Al 47′ s.t. espulso Brozovic (I)

Roma – Lazio: IN CORSO

Domenica 16 maggio

Fiorentina – Napoli: ore 12.30

Benevento – Crotone: ore 15.00

Udinese – Sampdoria: ore 15.00

Parma – Sassuolo: ore 18.00

Milan – Cagliari: ore 20.45

Lunedì 17 maggio

Verona – Bologna: ore 20.45

