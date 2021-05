Il Palermo di Filippi non va mai a secco in trasferta. La media realizzativa della squadra rosa fuori casa è di ben undici reti in sei incontri: è stato realizzato sempre, quindi, almeno un gol. Una sola sconfitta per l’ex vice di Boscaglia fuori dalle mura amiche, quella subita contro il Monopoli in rimonta.

Fino ad ora il Palermo guidato da Filippi ha realizzato lontano dal Barbera un gol a Catania, uno a Pagani, tre a Caserta, uno a Monopoli, due a Bari e tre a Francavilla. Nelle sei partite giocate in trasferta i rosa hanno quindi dimostrato di saper fare gol e sono quasi sempre passati in vantaggio per primi.





Unica eccezione contro la Virtus Francavilla, gara dove la squadra siciliana è stata costretta a inseguire il risultato. Questa l’analisi del Giornale di Sicilia.

