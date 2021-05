Tre giornate prima della conclusione della stagione di Serie A. Tre partite (quattro per la Lazio a causa del recupero) per decidere il futuro e chi avrà accesso alla prossima Champions League. Sono cinque le formazioni impegnate nella corsa al massimo torneo europeo: Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio. Rimangono tre posti, l’Inter è invece sicura dell’accesso avendo concluso la stagione da prima classificata. Chi parteciperà quindi tra le italiane alla prossima Champions League?

Champions League, le combinazioni:

Atalanta

La squadra di Gasperini è seconda in classifica ed è padrona del suo destino. Vincendole tutte avrebbe la qualificazione assicurata. Altrimenti la Dea va in Champions se

Ottiene sei punti nelle ultime tre partite contro Benevento, Genoa e Milan





In caso di arrivo a pari punti si analizzano gli scontri diretti: Juventus e Lazio (a favore), Napoli (a sfavore)

Milan

Stesso discorso vale per i rossoneri che in caso in en plein sarebbero sicuri dell’accesso alla competizione europea. Altrimenti sarebbero necessari:

6 punti in 3 partite e che la Juventus non le vinca tutte.

Scontri diretti: Juventus e Napoli (a favore), Lazio (a sfavore)

Napoli

Per la squadra di Gattuso la formula è semplice: al quarto posto e distante un solo punto dalla Juventus la qualificazione sicura arriva se:

vince tutte e tre le gare contro Udinese, Fiorentina e Verona

Scontri diretti: Atalanta e Lazio (a favore); Milan (a sfavore); Juve (in equilibrio)

Juventus

Troppi gli errori della squadra di Pirlo che adesso affida il suo futuro alle altre pretendenti. I bianconeri dovranno vincerle tutte (Sassuolo, Inter, Bologna) e inoltre

il Napoli non deve fare più di 7 punti nelle ultime tre.

Una tra Milan e Atalanta non conquista più di 5 punti.

Scontri diretti: Lazio (a favore); Atalanta e Milan (a sfavore); Napoli (equilibrio)

Lazio

La formazione di Inzaghi è l’ultima che può sperare nell’accesso in Champions League. Ingarbugliato il futuro biancoceleste che dovrà ottenere tutti e 12 i punti in palio (tre giornate + il recupero) e sperare in particolari condizioni. Molto dipenderà dagli azzurri di Gattuso

Il Napoli vince massimo una partita e la Juve ottiene massimo 6 punti negli ultimi incontri

Il Napoli vince massimo una partita e il Milan ottiene 4 punti massimi negli scontri diretti

Scontri diretti: Milan (a favore); Atalanta, Napoli e Juve (a sfavore)

La classifica attuale (post 35a giornata)

INTER : 85 punti

: 85 punti ATALANTA : 72 punti

: 72 punti MILAN : 72 punti

: 72 punti NAPOLI : 70 punti

: 70 punti JUVENTUS: 69 punti

69 punti LAZIO: 64 punti (una gara in meno)

I risultati degli scontri diretti:

Milan – Atalanta: 0 – 3 (ritorno in programma)

Napoli – Atalanta: 4 – 1 e 2 – 4

Juventus – Atalanta: 1 – 1 e 0 – 1

Lazio – Atalanta: 1 – 4 e 3 – 1

Napoli – Milan: 1 – 3 e 1 – 0

Milan – Juventus: 1 – 3 e 3 – 0

Milan – Lazio: 3 – 2 e 0 – 3

Napoli – Juventus: 1 – 0 e 1 – 2

Lazio – Napoli: 2 – 0 e 2 – 5

Lazio – Juventus: 1 – 1 e 1 – 3

